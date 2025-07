Anatroccoli salvati sull’Autostrada A6 Savona – Torino

Savona – Hanno visto le auto rallentare improvvisamente e poi, al centro della carreggiata, un gruppetto di 6 anatroccoli che stavano attraversando rischiando di essere travolti ed uccisi. Non ci hanno pensato due volte ed hanno subito bloccato il traffico gli agenti della polizia stradale intervenuti il 5 luglio scorso sull’autostrada A6 Savona – Torino per un salvataggio davvero particolare.

Gli agenti hanno bloccato il traffico e si sono lanciati a catturare, uno dopo l’altro, i sei pulli di germano reale, finiti chissà come sulla carreggiata dell’autostrada.

Raccolti tutti gli anatroccoli, gli agenti hanno riaperto il traffico per poi recarsi al Cras di Cadibona, nel savonese, per affidarli ai volontari dell’Enpa.

Una giornata particolare per i due agenti che di certo non dimenticheranno facilmente lo strano intervento di emergenza.

Il centro di raccolta della fauna selvatica di Cadibona aveva lanciato solo pochi giorni fa un appello per la ricerca di volontari e di aiuti perchè al collasso e costretto a chiudere l’accesso a nuovi animali bisognosi di cura.

