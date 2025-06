Cras di Cadibona al collasso per troppi animali, appello per volontari

Il centro di recupero animali elvatici – C.R.A.S. di Cadibona è al collasso e scatta lo stop ad altri ricoveri e l’appello per la ricerca di volontari che possano dare una mano.

E’ il drammatico appello lanciato da Enpa Savona in seguito alla raffica di richieste di aiuto che arrivano quotidianamente al centro e all’associazione.

“Il CRAS di Cadibona è al collasso – scrivono all’Enpa di Savona – abbiamo centinaia di animali ricoverati e poco personale”.

Una situazione che ha portato alla decisione di fermare i nuovi ricoveri.

“Con estremo rammarico – spiegano i volontari – siamo costretti, come deciso dal Direttore Sanitario, ad interrompere il servizio di recupero e l’ingresso di qualsiasi specie di fauna selvatica. Non possiamo permetterci di trascurare gli animali già presenti che, in caso di nuovi arrivi, rischierebbero la morte”.

Il CRAS di Cadibona cerca volontari e persone che possano dare una mano offrendosi di supportare il lavoro donando qualche ora del loro tempo agli animali.

“Siamo sempre alla ricerca – spiegano all’Enpa di Savona – di persone di buon cuore che siano disponibili a fare volontariato e di esperti nel settore che possano lavorare nei mesi di Luglio e Agosto, affiancando il personale già presente. Siamo certi che comprenderete questa sofferta, ma obbligata decisione e speriamo nel vostro aiuto per poter riprendere regolarmente il nostro servizio”.

Per diventare volontario bisogna recarsi presso la sede di Enpa Savona in via Cavour 48r dove i dirigenti saranno a disposizione per dare le informazioni necessarie ed avviare l’attività di volontariato.