Genova, scheletro nel torrente Geirato, prime ipotesi sull’identità

Genova – Le ricerche per trovare le parti mancanti dello scheletro umano trovato ieri nel greto del torrente Geirato proseguono e c’è una prima ipotesi sulla sua identità. Circa un anno fa era stata presentata una denuncia per la scomparsa di un cittadino portoghese di circa 54 anni e alcuni elementi in mano agli inquirenti sembrerebbero combaciare.

L’uomo, senza una fissa dimora nel nostro paese, era ospite da qualche tempo di una donna che ne ha denunciato la scomparsa senza riuscire a dare spiegazioni sul suo allontanamento. La persona era di corporatura massiccia e aveva baffi e pizzetto ed anche sui miseri resti sono state trovate tracce di una barba.

Le autorità locali si sarebbero già messe in contatto con i familiari in Portogallo per poter avere un campione di DNA da poter confrontare con quello che verrà prelevato dallo scheletro e se coincideranno il corpo avrà un nome.

Si spera nel frattempo di ritrovare anche la parte mancante dalla vita in giù e di capire come sia arrivato sino al ponte nella zona di Molassana dove, evidentemente, nessuno lo aveva notato prima.

Possibile che l’uomo sia deceduto a monte del luogo di ritrovamento e che la corrente ingrossata dalle ultime abbondanti precipitazioni lo abbiano trascinato a valle ma non viene esclusa, al momento alcuna altra ipotesi.

Nelle prossime ore verrà eseguita una serie di esami medico legali che accerterà anche se lo scheletro presenti o meno segni di violenza e se sia possibile risalire alle cause del decesso ma anche al periodo.

Ieri il macabro ritrovamento con un passante che si è affacciato sul greto del Geirato, a Molassana, scorgendo lo scheletro. La persona ha chiamato le forze dell’ordine con ancora qualche dubbio che potesse trattarsi della carcassa di un cinghiale ma quando i vigili del fuoco si sono calati hanno sciolto ogni dubbio confermando che si trattava del corpo di una persona.

