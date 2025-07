Genova, violenza sessuale alla Foce: si cercano due uomini

Genova – Proseguono le indagini da parte delle forze di polizia per far luce su quanto accaduto durante una notte della scorsa settimana nel quartiere genovese della Foce.

Secondo quanto ricostruito, una giovane di 25 anni si è recata all’ospedale Galliera di Genova denunciando di esser stata violentata da due persone che avrebbero approfittato del suo stato di ubriachezza per abusarne sessualmente. All’arrivo al pronto soccorso, sul corpo della ragazza erano presenti graffi, contusioni e segni di violenza.

Le indagini condotte in queste ore dalle forze dell’ordine si sarebbero concentrate su due senza tetto.

Oltre alla testimonianza offerta dalla ragazza, dovrebbero essere visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto che potrebbero aiutare gli inquirenti a far luce sulla vicenda e a rintracciare i presunti responsabili.

