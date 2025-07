Camporosso, supermercato MD chiuso dalla Asl 1 per carenze sanitarie

Camporosso (Imperia) – Potrà aprire solo al termine di una disinfestazione il supermercato MD chiuso ieri dalla Asl 1 dopo una ispezione attivata a seguito della segnalazione di un cliente che avrebbe riferito la presenza di un topo morto nei locali.

Dopo la chiamata della persona, infatti, è scattato un sopralluogo dei tecnici del Dipartimento di prevenzione – struttura complessa Igiene alimenti e nutrizione che ha accertato anche la presenza di escrementi verosimilmente dello stesso tipo di animale.

La Asl 1 ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività che potrà riprendere una volta accertato che la proprietà ha fatto eseguire lavori di bonifica e disinfestazione come da prescrizione degli ispettori.

Nelle scorse settimane un analogo provvedimento era stato emesso anche per il supermercato “MD” di Sanremo che ha già riaperto dopo aver ultimato le operazioni di pulizia e bonifica imposti dalla Asl 1.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]