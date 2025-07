Genova, aggredisce e rapina un uomo nel centro storico: arrestato

Genova – I Carabinieri impegnati in un servizio di controllo notturno del Centro Storico hanno arrestato un uomo per rapina aggravata.

A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima del furto, che si è rivolta ai militari dell’arma raccontando di esser stata rapinata da un uomo che, pochi istanti prima, l’aveva aiutato a trovare una persona. Il malvivente avrebbe approfittato di un attimo di isolamento nei pressi di via Pre’, per spintonare l’uomo contro un muro, derubarlo di due telefoni cellulari che aveva con sé e darsi alla fuga.

Grazie alla testimonianza offerta dalla vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i Carabinieri sono riusciti ad identificare e rintracciare velocemente l’aggressore.

Dopo aver ricostruito l’accaduto, il presunto responsabile è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi.

