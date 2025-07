Villanova d’Albenga, ordigno bellico da 500kg trovato all’aeroporto: domenica l’evacuazione

Villanova d’Albenga (Savona) – Scatterà domenica mattina e interesserà 380 persone l’ordine di evacuazione nelle aree limitrofe all’aeroporto di Albenga, dove negli scorsi giorni è stato rinvenuto un ordigno bellico del peso complessivo di quasi 500kg che verrà fatto brillare.

Le operazioni di evacuazione inizieranno alle ore 6 del mattino e dovrebbero durare circa un’ora: riguarderanno sia le abitazioni private che le fabbriche presenti.

Inoltre, verranno chiuse le seguenti strade: svincolo Aurelia Bis, s.p. 6 per Garlenda Casanova dalla rotatoria del Nec, la strada comunale per Ligo, la strada comunale per Ortovero e alcune vie minori. Soltanto terminate le operazioni, le strade verranno riaperte e le persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni.

Inoltre, si segnala l’allestimento nel Salone dei fiori l’accoglienza per i cittadini evacuati con servizi di supporto, ristoro e informazione. Le abitazioni evacuate verranno sorvegliate dalle forze dell’ordine.

“Sappiamo che è un disagio per molte persone e per molte aziende anche per quelle che, pur non evacuate, subiscono i condizionamenti della viabilità , ma sappiamo anche che è un lavoro che va fatto nell’interesse e per la sicurezza di tutti i cittadini”, ha scritto il sindaco Pietro Balestra.

