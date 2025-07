Savona – Grave incidente stradale, questa mattina, in via Nazionale Piemonte, nei pressi del distributore Eni, lungo la strada per Cairo.

Intorno alle 6,30 due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare e il traffico si è subito bloccato per consentire le operazioni di soccorso e bonifica.

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’abulanza della Croce Oro che hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti in ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno rimosso le auto incidentate e il traffico è stato riaperto.

In corso la ricostruzione dei fatti e le responsabilità.

