Arenzano, deruba un anziano per strada: arrestato da carabiniere fuori servizio

Arenzano (Genova) – Un uomo è stato arrestato per aver derubato un anziano per strada. É avvenuto ad Arenzano in pieno giorno lo scorso martedì 8 luglio, quando un venditore ambulante si è avvicinato ripetutamente a diversi anziani con l’intento di vendere loro dei fiori e abbracciandoli con fare sospetto.

Un carabiniere libero da servizio che si trovava nella zona ha notato la scena e si è avvicinato sentendo una discussione tra lo stesso uomo e uno degli anziani.

Il pensionato ha raccontato che, mentre estraeva il portafoglio per dare al venditore qualche moneta, quest’ultimo con un gesto repentino lo derubava di circa 250 euro in contanti.

Dopo che il racconto era stato confermato anche da alcuni testimoni, il carabiniere invitava l’uomo a svuotare le tasche, trovandolo in possesso dei contanti di proprietà della vittima del furto.

Sul posto sono intervenuti alcuni colleghi in servizio, che hanno arrestato il malvivente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]