Genova, sei gattini trovati nel bidone dei rifiuti e salvati dall’autista Amiu

Genova – Ha sentito uno strano rumore provenire dai bidoni e, insospettito, li ha aperti scoprendo sei piccoli gattini abbandonati tra i sacchetti dei rifiuti organici. É accaduto a Francesco, autista di un mezzo Amiu impegnato nella raccolta dei rifiuti nella zona dell’alta Val Polcevera.

Fortunatamente, i piccoli erano tutti in buone condizioni, nonostante fossero piuttosto spaesati e bagnati. L’uomo li ha raccolti e li ha tratti in salvo, sfamandoli e soprattutto dando il via ad un passaparola che potesse aiutarlo a trovar loro una sistemazione.

La macchina della solidarietà si è attivata e ha condotto l’uomo fino a Ceranesi, dove un negoziante si è preso cura dei sei piccoli animali ed è riuscito a trovare una sistemazione.

Una storia a lieto fine, che porta alla luce le buone azioni di tante persone ma che fa emergere anche un altro episodio di abbandono di animali, purtroppo non il primo che è avvenuto in città in questi mesi.

