Lavagna, tentativo di furto in un’abitazione: fermate due giovani

Lavagna – Due giovani donne sono state fermate dai Carabinieri per un tentativo di furto nel Tigullio. I militari dell’arma sono intervenuti presso una via residenziale del comune di Lavagna a seguito della segnalazione di un residente che denunciava la presenza di due giovani che si aggiravano con fare sospetto.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e si sono messi immediatamente a sorvegliare il comportamento delle due, che hanno successivamente preso un bus in direzione Sestri Levante.

Anche qui hanno raggiunto una zona residenziale e si sono messe a controllare le abitazioni. A quel punto le due sono state fermate e bloccate. Sono state trovate in possesso di grimaldelli, cacciaviti e altri arnesi atti allo scasso.

La più grande, di 24 anni, è stata arrestata, mentre la più giovane, di 22 anni, è stata denunciata a piede libero.

