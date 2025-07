Busalla, morti due gatti nell’incendio di ieri in un negozio

Busalla (Genova) – Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma purtroppo due gatti sono morti nell’incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio all’interno di un negozio situato in via Martiri di Voltaggio nel comune di Busalla.

Le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nel tardo pomeriggio, propagandosi rapidamente con una densa coltre di fumo ben visibile anche da decine di metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Croce Gialla, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che hanno chiuso momentaneamente la strada al traffico.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate a lungo, mentre il fumo aveva già invaso anche alcuni degli appartamenti che si trovavano ai piani superiori rispetto al negozio.

Come detto, nessuna persona è rimasta ferita ma, purtroppo, due gatti sono stati ritrovati senza vita. Altri due sono riusciti a fuggire, sono stati recuperati e affidati alle cure veterinarie.

