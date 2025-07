Torriglia, domenica la storica Fiera

Torriglia – Domani, domenica 13 luglio torna la storica Fiera di Torriglia organizzata da Anva Confesercenti Genova: dalle 9 alle 19, banchi di artigianato e prodotti locali, giochi per bambini con i gonfiabili gratuiti e la musica dal vivo della rock band Angels & Demons.

Immancabile, poi, la lotteria benefica a sostegno dell’attività giovanile e sociale della Polisportiva Torriglia, impreziosita dai tanti gadget originali messi in palio da Genoa, Sampdoria e Virtus Entella.

Il Comune di Torriglia ha disposto la chiusura al traffico veicolare della strada che attraversa il centro abitato del paese per consentire la disposizione delle bancarelle e degli stand.