Genova, grave incidente sull’Autostrada A10, traffico in tilt

Genova – Nuovo grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia poco prima del bivio per la A7 Genova – Milano.

Per cause ancora da accertare un’auto con a bordo 3 persone avrebbe urtato iil guard rail con un impatto molto violento che ha parzialmente distrutto la parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le forze dell’ordine oltre all’automedica del 118 e le ambulanza di soccorso.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte e li hanno affidati alle cure del personale medico-sanitario.

Una delle persone risulterebbe in gravi condizioni e per questo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per poter effettuare il trasferimento in ospedale con la massima velocità e attenzione.

Pesanti i disagi per la viabilità sull’autostrada A10 con ripercussioni che arrivano sino ad Arenzano.

