Gli Europe a Genova per the Final Countdown

Genova – Ci saranno probabilmente più 50enni che ragazzini, lunedì sera, al Porto Antico per ascoltare il concerto degli Europe, band che ha segnato gli anni 80 con brani come The Final Countdown e per scoprire come è cambiato il celebre frontman Joey Tempest, idolo delle ragazzine in quel periodo.

La band si esibirà in concerto lunedì 14 luglio 2025, all’arena del mare ricordando oltre 40 anni di carriera alle spalle e ben undici album pubblicati.

Difficilmente, però, la band composta da Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland potrà fare a meno di suonare i successi che hanno segnato quel periodo e fatto sognare milioni di ragazzi e ragazze.

Brani che hanno segnato la storia di un genere, uno tra tutti “The Final Countdown”, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

La formazione non mostra segni di stanchezza: lo stesso anno parte in un tour dei palazzetti con Whitesnake e Foreigner, per poi partecipare a una serie di festival e concludere con tre sold out nelle più grandi arene di Cile, Brasile e Argentina.

Prima di loro, saliranno sul palco le Tigri Da Soggiorno, un gruppo con sonorità funk rock, hip hop e soul composto da Guglielmo Rodorigo (voce), Leonardo Onori (chitarra), Fabio Llusku (basso) e Mattia De Tursi (batteria).