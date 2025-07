Ritrovato Allen, il bambino scomparso venerdì a Latte

Aggiornamento delle 12 – Il piccolo Allen Barnard Ganao avrebbe trascorso le ore dalla scomparsa in in cunicolo in cemento armato vicino all’Autostrada, probabilmente spaventato dal rumore, una caratteristica comune a molte persone nello spettro autistico come il bambino. In corso comunque accertamenti per capire come sia arrivato al cunicolo e il ruolo della persona che prima ha dichiarato di averlo fatto attraversare per poi cambiare versione dicendo di averlo accompagnato per un tratto in auto.

L’uomo aveva dichiarato che il piccolo ripeteva “Papà, papà” ma il particolare ha destato sospetti perchè il piccolo è autistico “non verbale” ovvero non parla.

Latte (Imperia) – Dopo più di 24 ore di grande apprensione, arriva finalmente la bella notizia che tutti speravano di ricevere: Allen è stato ritrovato vivo.

Il piccolo Allen Barnard Ganao, di 5 anni, arrivato venerdì a Latte nell’imperiese in campeggio con i suoi genitori, era scomparso intorno alle 19:30, quando la famiglia era impegnata a montare la tenda. Sia la mamma che il papà sono originari della Filippine, ma vivono da due decenni a Torino, dove il bambino è nato.

Il bimbo è stato ritrovato questa mattina e si troverebbe in buone condizioni di salute. In questi momenti è visitato dai medici del 118 che si stanno prendendo cure di lui per valutarne le condizioni.

Le ricerche che hanno permesso il ritrovamento di Allen sono state portate avanti da decine di persone: hanno partecipato Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Soccorso Alpino, oltre che le unità cinofile e gli elicotteri.

In queste ore si cercherà di ricostruire cosa è accaduto da venerdì pomeriggio fino a questa mattina, ma la notizia più importante è che il bambino sia stato ritrovato vivo e in buone condizioni.

A trovarlo un passante che ha subito chiamato le forze dell’ordine dopo averlo riconosciuto. Immediatamente sono arrivati i responsabili delle ricerche che hanno scortato il piccolo dai genitori che ormai erano disperati dopo oltre 24 di ricerche senza esito. Allen avrebbe trascorso due notti in ripari di fortuna individuati chissà come.

Il piccolo non parla perché nello spettro autistico ma sembra stare bene e non presenterebbe ferite o segni di violenza.

“Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!”, ha scritto anche il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, sui social.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]