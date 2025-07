Ancora risse tra giovani nel savonese, violenza ad Alassio e Albenga

Savona – Due diverse risse sono scoppiate nella notte ad Albenga e ad Alassio, più o meno alla stessa ora e con lo stesso copione. Diversi gruppi di giovani, per lo più ragazzini minorenni, si sono affrontati dopo una serata di eccessi e abbondanti bevute.

Dagli insulti si è passati alle vie di fatto e a rimetterci sono stati i turisti terrorizzati da lanci di oggetti e giovani urlanti ma anche gli stessi protagonisti che hanno riportato ferite da ospedale.

La prima rissa è scoppiata ad Albenga intorno alla mezzanotte e un giovane è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma.

Poco dopo ma ad Alassio una scena simile con due diversi gruppi ad affrontarsi senza esclusione di colpi per futili motivi.

In questo caso a farne le spese un giovane di 20 anni che è stato soccorso con ferite da taglio probabilmente causate da cocci di bottiglia che diventano armi potenzialmente mortali.

Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo.

Sui due episodi – che tornano a scatenare proteste e polemiche – indagano le forze dell’ordine.