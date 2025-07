Genova, avvistati cinghiali per le vie della città: accade a Sturla e Albaro

Genova – Un altro episodio di cinghiali avvistati tra le vie del capoluogo, un fenomeno che si registra con sempre più frequenza d’estate e che rischia di avere conseguenze pesanti per automobilisti e, soprattutto, scooteristi che percorrono le zone più ‘a rischio’.

Il doppio episodio che si è verificato ieri è avvenuto a diverse ore l’uno dall’altro: la prima volta è accaduto a Sturla, in via Bernabò Brea, intorno alle ore 18, la seconda in Albaro, in viale dei Tassorelli, poco dopo le ore 23.

Fortunatamente, in entrambi i casi non si sono segnalate persone ferite o incidenti riconducibili alla presenza di animali sulla carreggiata. La Polizia Locale ricorda ai cittadini di prestare particolare attenzione alla vista dei cinghiali, anche se ci si trova a bordo della macchina o in sella ad una moto.

