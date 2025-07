Genova, olio su strada e partenze traghetti, traffico ko

Genova – L’ennesima segnalazione di olio su strada che crea pericolo e le partenze (e arrivi) delle auto dirette ai traghetti. Mix esplosivo per il traffico che da ponente muove per il centro e viceversa e nella zona di via Balleydier – Sampierdarena e zona porto il traffico va in tilt con code e rallentamenti.

Due le emergenze in atto: in via Balleydier si segnala la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale, con pericolo per automobilisti e motociclisti e l’esigenza di un intervento di manutenzione e bonifica.

Lungo la direttrice tra l’uscita di Genova Ovest – Terminal traghetti le auto si affollano per gli imbarchi mentre quelle che scendono dalle navi ingorgano il tratto opposto.