La Spezia, cacatua avvistato nella zona Pieroni, chi l’ha perso?

La Spezia – Un magnifico esemplare di cacatua, una sorta di pappagallo bianco, è stato segnalato nella zona del Pieroni/la pieve. Un avvistamento molto particolare visto che l’animale non fa parte della fauna locale e potrebbe essere scappato a qualcuno che lo sta cercando. A volte, infatti, i proprietari liberano i loro animali per consentire brevi voli e comunque per aumentare il loro benessere sentendosi più liberi ma capita che finestre lasciate aperte o l’eccesso di sicurezza causi delle “fughe” che possono avere effetti tragici perchè l’animale non sopravviverebbe.

Chi segnala la presenza del simpatico pennuto precisa che se viene chiamato risponde con la parola “ciao”, ulteriore conferma che si tratta di un animale cresciuto in cattività.