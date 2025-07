Meteo Liguria, torna il sole e il caldo

La perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si allontana velocemente verso est lasciando spazio ad una veloce rimonta anticiclonica che riporta condizioni di tempo stabile e soleggiato e l’inevitabile aumento delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi

Lunedì 14 Luglio 2025

Cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutti i settori.

A partire dalle prime ore del mattino nuvolosità bassa in aumento sul Centro-Levante, in estensione nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio alle coste del Centro-Ponente, senza fenomeni di rilievo associati.

Più asciutto nell’Imperiese e nei settori padani con ampie schiarite e clima mite. Qualche rovescio localizzato sarà possibile sulle vette delle Alpi Liguri nel corso del pomeriggio.

Venti generalmente deboli o al più moderati dai quadranti meridionali, localmente rafficati al largo.

Mare mosso o molto mosso su tutti i settori. Locali rinforzi fino ad agitato al largo delle coste Imperiesi tra tardo pomeriggio e serata

Temperature minime in aumento sui settori costieri e in diminuzione in quota. Massime stazionarie o in lieve aumento, più marcato sui versanti padani e sui settori occidentali.

Sulla costa temperature minime tra +18°C/+24°C e massime tra +23°C/+28°C.

Nell’interno temperature minime tra +7°C/+15°C e massime tra +16°C/+26°C.