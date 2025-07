Savona, in vendita la sede della Banca d’Italia

Savona – La sede della Banca d’Italia di piazza Mameli è in vendita. Un nuovo colpo di scena nelle attività di dismissione del patrimonio immobiliare del celebre istituto di controllo dell’attività bancaria italiana con la messa in vendita del palazzo non più utilizzato per fini istituzionali.

L’annuncio è stato in realtà diffuso lo scorso 6 giugno insieme ad altri 5 avvisi di vendita per gli immobili che prima del riassetto della rete territoriale venivano usati dalle Filiali di Brindisi, Pesaro, Pisa, Ravenna, Savona e Viterbo.

In particolare, a Savona la Banca d’Italia mette in vendita l’immobile del centro storico dichiarato di interesse storico artistico.

Il complesso immobiliare è composto da un edificio a forma di “U”, articolato in 13 unità immobiliari. Il corpo principale si sviluppa su quattro piani, oltre al seminterrato, ed è stato costruito intorno al 1870. Nel 1952 sono stati aggiunti un piano e due nuovi corpi laterali.

Viene offerto in vendita in blocco, per una superficie commerciale complessiva di circa 5.000 mq.

Le manifestazioni di interesse che dovranno pervenire entro il prossimo 13 agosto. Il prezzo base è di 3.800.000.