Savona, sbanda con l’auto e precipita in un dirupo: interviene l’elicottero

Savona – Attimi di paura si sono vissuti questo pomeriggio nei pressi di San Bartolomeo del Bosco, località situata nel territorio comunale di Savona, dove un uomo che si trovava alla guida della sua auto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata e venendo sbalzato fuori dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco ed è pure stato allertato l’elicottero. La zona dove è avvenuto l’incidente e, soprattutto, quella dove l’auto è precipitata sarebbero particolarmente impervie. Per questo motivo, le operazioni di soccorso sarebbero piuttosto complesse e per recuperare l’uomo i soccorritori avrebbero dovuto attendere l’arrivo della barella spinale. Il ferito, intanto, è già stato stabilizzato.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo, ma dalle prime informazioni non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

