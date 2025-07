Albenga, altra rissa in piena notte: vetri rotti, urla e persone in fuga

Albenga (Savona) – Non c’è pace per la zona di piazza Europa ad Albenga, ancora una volta teatro di una violenta rissa tra diverse persone, che sono riuscite a fuggire quando sul posto si sono precipitati i Carabinieri.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa. A lanciare l’allarme sono stati, intorno alle ore 2, i residenti della zona, ancora una volta svegliati da rumori di vetri infranti, grida e urla. Quando i militari dell’arma si sono precipitati sul posto, i partecipanti alla violenza si erano già rapidamente dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire quanto successo e per rintracciare i responsabili dell’accaduto. Per farlo potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Intanto, continuano le proteste dei residenti, soprattutto sui social. Sono decine i commenti che ribadiscono come episodi come questi siano purtroppo sempre più frequenti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]