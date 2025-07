Genova, tragedia in mare a Voltri: trovato il cadavere di un uomo

Genova – Una tragedia si è verificata nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, al largo del quartiere genovese di Voltri. Qui è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

Sul posto è intervenuta nel giro di qualche minuto la Guardia Costiera, che ha recuperato il corpo e l’ha riportato a riva. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento non si conosce l’identità della vittima e nemmeno la causa della morte: tra le ipotesi maggiormente prese in considerazione c’è quella del malore durante una nuotata, ma non si escludono altre piste. La vittima sarebbe un anziano.

Nelle prossime ore verranno svolti gli accertamenti necessari a riconoscere la vittima e a stabilire con maggiore accuratezza la causa della morte.

