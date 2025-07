Genova, lavori sulla funicolare di Sant’Anna: le info sulle chiusure

Genova – Possibili disagi per i cittadini che sono soliti utilizzare la funicolare di Sant’Anna per i propri spostamenti.

Nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 luglio il servizio sarà momentaneamente sospeso dalle 8:30 alle 11:30 per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia del verde lungo la linea e di manutenzione programmata.

Per venerdì lunedì 21 e martedì 22 luglio, invece, è prevista la sospensione completa del servizio per consentire lo svolgimento del collaudo ministeriale da parte degli enti competenti. Sabato 19 e domenica 20, invece, il servizio sarà regolare.

Infine, Amt ricorda che per raggiungere la zona di Circonvallazione a monte sarà possibile utilizzare anche l’ascensore di Castelletto levante oltre che la linea 36 degli autobus Amt.

