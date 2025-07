Priaruggia, si può tornare a fare il bagno

Genova – I valori delle sostanze inquinanti sono tornati nella norma ed è stato revocato il divieto di balneazione per la spiaggia di Priaruggia a Quarto.

A seguito dell’esito favorevole degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal la sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, revoca il divieto di balneazioni per la spiaggia di Priaruggia: dal tratto terminale di via S. Stacchetti a asse di via Capo S. Rocco – lunghezza metri 336.

Restano le perplessità di residenti e frequentatori della spiaggia per i numerosi blocchi e riaperture che ogni stagione estiva si registrano.

Si chiede da tempo una approfondita campagna di controlli sugli allacci delle fognature lungo il rio che sfocia a Priaruggia e che potrebbero inquinare le acque del torrente tombinato che sfociano sulla spiaggia e possono essere la fonte delle sostanze inquinanti – per lo più provenienti proprio dagli scarichi delle fognature.

