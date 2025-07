Santa Margherita Ligure – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova il giovane di 25 anni precipitato ieri sera da un muraglione in via Rossetti e caduto sulla spiaggia sottostante.

L’incidente, ancora tutto da ricostruire, è avvenuto intorno all’una e trenta della scorsa notte quando il ragazzo è stato visto da passanti cadere dal muretto sul quale era probabilmente seduto o appoggiato.

Il giovane ha fatto un volo di una decina di metri cadendo nella sottostante spiaggetta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso e dopo aver imbragato il giovane su una speciale barella che evita traumi spinali, il ferito è stato affidato al personale medico e sanitario dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure ed è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale.

I medici hanno riscontrato diverse fratture e lesioni e verrà sottoposto ad esami specialistici per valutare l’entità dei danni.

Intanto a Santa Margherita ligure, avviate le indagini per accertare cosa sia successo ieri notte e perché il ragazzo sia caduto con un volo di diversi metri.

