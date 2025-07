Celle Ligure, blitz dei carabinieri forestali per il taglio dei pini

Celle Ligure (Savona) – Saranno le indagini avviate dai carabinieri forestali a stabilire se gli abbattimenti dei pini nei giardinetti delle scuole elementari di Celle Ligure siano regolarmente autorizzati o se sia in corso una violazione delle normative vigenti. Non si placano intanto le roventi polemiche tra Cittadini e amministratori per una serie di abbattimenti che ha scatenato proteste ed evidentemente anche qualche denuncia visto il blitz dei carabinieri in Comune per l’acquisizione della documentazione collegata all’intervento.

Da giorni, all’interno dei giardini sono in corso abbattimento di pino che hanno decine di anni e che la maggior parte dei residenti ha letteralmente visto crescere. Il taglio avrebbe motivazioni di sicurezza ma le perplessità sono molte e sfociate in segnalazioni alle forze dell’ordine, soprattutto per quanto riguarda la pericolosità degli alberi che, apparentemente, non presentavano nè segni di malattia e neppure di cedimento.

Il dibattito sui social divide la popolazione tra chi considera il taglio “un pugno nello stomaco” e chi invece invoca la sicurezza dei bambini appellandosi a perizie che sarebbero state condotte e che confermerebbero la pericolosità degli alberi.

Perplessità vengono espresse soprattutto sul fatto che improvvisamente, dopo decenni di buona salute, tutti gli alberi si possano essere ammalati tutti assieme ed in tempi rapidissimi.

Ora saranno le forze dell’ordine incaricate a verificare documenti ed autorizzazioni mentre i residenti si domandano se l’intervento sia o meno coordinato dalla Procura e se quindi vi sia in corso una indagine della magistratura.

Da più parti si chiede un’assemblea pubblica nel corso della quale si possano visionare le perizie che hanno decretato gli abbattimenti ed eventualmente richiedere perizie di tecnici “terzi” in grado di valutare la salute degli alberi anche con tecniche avanzate e con macchinari in grado di esaminare anche internamente gli alberi ed i tronchi ed eventualmente segnalare criticità e manutenzioni non distruttive per riportare in equilibrio e in sicurezza gli alberi senza abbatterli.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]