Levanto, cancellata la serata con lo chef Paolo Cappuccio

Levanto (La Spezia) – Niente serata gastronomica dello chef Paolo Cappuccio al Park Hotel Argento. La struttura smentisce collegamenti ma è certo che l’arrivo dello chef protagonista delle controverse dichiarazioni contro comunisti e gay in annuncio di lavoro non sia passato inosservato e in molti si sono domandati quanto potesse essere “promozionale” per un hotel internazionale e con una clientela eterogenea, ospitare l’evento.

Lo chef Paolo Cappuccio non ha ancora commentato l’annullamento della manifestazione, una serata all’insegna della cucina d’autore, ma sono in molti a pensare che le frasi scritte sui social per cercare uno chef per un hotel 4 stelle in Trentino abbiano giocato un ruolo nelle decisioni prese.

«Niente comunisti o fancazzisti, Master Chef, persone con problematiche di alcol, droghe e Lgbtq» aveva infatti scritto su Facebook lo chef Paolo Cappuccio e da allora il suo nome viene sempre accompagnato da roventi polemiche.

Del resto nessuno vieta allo chef, che in passato aveva ottenuto una Stella Michelin, di selezionare il personale in base ai propri convincimenti o pensieri personali ma diverso è mettere nero su bianco una volontà discriminatoria vietata espressamente per legge.

E infatti l’annunciata serata evento con lo chef non è passata inosservata a Levanto e sui social e in breve i commenti sono stati talmente numerosi e arrabbiati da imporre, forse, una riflessione.

L’hotel ha annullato l’evento ma sostiene di averlo fatto per altri motivi.

