Ritrovata a Celle Ligure la cagnolina Perla

Celle Ligure (Savona) – E’ stata ritrovata e sta bene la cagnolina Perla, scappata ai padroni nei giorni scorsi, appena adottata.

L’esemplare di galgo, una sorta di piccolo levriero, era fuggito ai nuovi padroni che da poco l’hanno adottata e dunque si temeva per la sua vita trovandosi dispersa e spaventata in un ambiente ancora poco conosciuto.

Un appello sui social aveva fatto scattare la solidarietà di molti e l’appello lanciato ha circolato anche fuori della cittadina di Celle Ligure.

Perla era fuggita con ancora il guinzaglio addosso ed essendo ancora molto diffidente con le persone si temeva potesse fuggire nel caso di un incontro.

Per questo motivo i proprietari avevano chiesto di segnalare la sua presenza con una telefonata e di non cercare di prenderla.

Nelle ultime ore la buona notizia: Perla è stata ritrovata ed è stata riconsegnata ai proprietari.

