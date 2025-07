Tragedia a Seborga, incidente tra auto e moto: morto un giovane

Seborga (Imperia) – Un tragico incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada che da Vallebona conduce a Seborga, nell’imperiese.

É accaduto in via Madonna della Neve, poco prima delle ore 8. Secondo quanto ricostruito, sembrerebbe che a schiantarsi siano state una macchina e una moto. L’impatto sarebbe stato molto violento e ad avere la peggio sarebbe stato il giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote: nonostante i vari tentativi dei soccorritori, il motociclista sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e il motivo per il quale i due mezzi si sono scontrati. In tal senso, sono stati avviati gli accertamenti necessari a far luce sulla vicenda.

Inoltre, le forze dell’ordine si sono occupate anche di gestire il traffico che si è creato nella zona del sinistro stradale.

