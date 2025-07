Genova, in sella ad uno scooter rubato scappano all’alt degli agenti: denunciati

Genova – Stavano viaggiando a bordo di uno scooter rubato, quando sono stati fermati all’alt della Polizia di Stato in via Gramsci e, invece di accostare, hanno improvvisamente accelerato dandosi alla fuga.

I protagonisti di questo episodio avvenuto nella notte sono due uomini di 35 e 44 anni, che hanno proseguito la loro corsa a bordo del mezzo in via delle Fontane, per poi abbandonarlo in vico Croce Bianca. I due sono stati intercettati poco dopo: uno dagli agenti che fin dall’inizio si erano messi al loro inseguimento, l’altro da un equipaggio della Polizia Locale che era impegnato in un lavoro di pattugliamento del centro storico ed è giunto in soccorso.

Da quanto emerso, il 35enne che si trovava alla guida dello scooter è risultato positivo all’alcol test e sprovvisto di patente di guida, revocata nel 2009.

Nei confronti dei due è scattata la denuncia, mentre il mezzo rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]