Rapallo, sciame d’api all’autolavaggio, arriva l’apicoltore

Rapallo (Genova) – Uno sciame d’api è arrivato questa matttina, nei pressi del lavaggio auto di via 3 scalini. L’automobilista che ha scoperto l’insolito arrivo è anche apicoltore e si è subito attivato in favore della collettività prr rimuovere un potenziale problema e per mettere in salvo le api.

Curiosamente lo sciame era “a terra” ovvero non era aggrappato a rami o piante o muri.

All’apicoltore è bastato prelevare la regina e posizionarla all’interno di un portasciami e tutte le api operaie, sentendo la scia odorosa (feromoni) della regina hanno iniziato a entrare nel portasciami come guidati da un ordine silenzioso.

In breve hanno formato una “colonna” e sono entrate in fila indiana nel contenitore abitualmente usato per questo scopo.

Dopo qualche ora l’apicoltore, circondato dagli sguardi incuriositi dei passanti, ha prelevato in sicurezza il portasciami e lo ha portato in un luogo sicuro e lontano dalle persone.

Una precauzione visto che gli sciami, in genere, non sono pericolosi.

Le api sono “in viaggio” e proteggono la Regina nel suo volo e se non sono spaventate o infastidite non attaccano l’uomo.

Ovviamente, se il luogo di atterraggio non è esattemante il più tranquillo (strade, piazze, luoghi molto frequentai) è importante l’intervento di un apicoltore volontario che preleverà lo sciame senza alcun costo.

Chi dovesse incontrare uno sciame di api può allertare i vigili del fuoco – che non intervengono ma hanno i numeri di telefono delle associazioni degli apicoltori.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]