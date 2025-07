Finale Ligure, proteste per le spiagge occupate con tende e dehor

Finale Ligure (Savona) – Più che una giornata al mare una vera “occupazione abusiva” di un tratto di spiaggia. Non si placano le polemiche sull’uso, probabilmente neppure troppo lecito, dei tratti di arenile dove i bagnanti si affollano ad ogni fine settimana e durante le ferie.

La foto di un vero e proprio accampamento approntato sulla spiaggia già alle 6,30 del mattino ha fatto sorridere molti ma ha anche innescato una serie di polemiche per gli abusi che vengono commessi ogni giorno sulle spiagge della cittadina del ponente.

Turisti che occupano interi tratti di spiaggia con sdraio ed ombrelloni già dalla notte, persone che lasciano teli e stuoie ad occupare spazi per ore ed ore senza che vengano occupati da nessuno e l’abitudine, in genere, di non rispettare il prossimo con rumori, giochi fastidiosi e comportamenti poco consoni ad una convivenza da spiaggia.

In molti si domandano se vi siano dei controlli e se non sarebbe preferibile “respingere” questo tipo di turismo “mordi e fuggi” che poco porta alla città e che invece causa fastidi e disagi a chi viene per restare e contribuisce al benessere dei luoghi.

