In coma il bambino delLa Spezia caduto in piscina a Gallipoli,

La Spezia – Ore di trepidazione, all’ospedale Sacro cuore di Gesù, a Gallipoli, per le condizioni del bambino spezzino di appena 7 anni che è quasi annegato in una piscina di un parco acquatico. Le condizioni del piccolo si sono aggravate ed in particolare i medici avrebbero rilevato l’assenza di risposte agli stimoli neurologici che potrebbero indicare un grave danno cerebrale causato dalla lunga assenza di ossigeno, tipica dell’annegamento.

I medici stanno tentando ogni cosa per salvarlo ma la lunga permanenza in acqua senza respirare e la rianimazione durata oltre mezz’ora potrebbe aver causato danni irreparabili e la prognosi resta pertanto riservata.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire quanto avvenuto nel parco di Rivabella, a Gallipoli, dove i genitori del piccolo, originari della Puglia, si trovavano in vacanza.

Il bambino potrebbe essere sfuggito al controllo ed essere caduto accidentalmente in una piscina profonda o essersi spostato da un lato della vasca con un fondale che gli consentiva di “toccare il fondo” ad uno invece più profondo.

Quando le persone presenti si sono accorte che galleggiava privo di sensi è scattato il salvataggio disperato, con una rianimazione cardio-polmonare durata oltre 30 minuti che ha riportato il battito ma potrebbe aver lasciato danni pesantissimi.

Al vaglio anche il rispetto delle misure di sicurezza mentre la famiglia e le tante persone che hanno preso a cuore le sorti del piccolo, sperano in un miracolo.