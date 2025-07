Gallipoli, ospedale smentisce morte del bambino caduto in piscina

Gallipoli – Resta molto grave ma non è morto il bambino spezzino di 7 anni caduto nei giorni scorsi in una piscina di un parco acquatico di Gallipoli dove si trova in vacanza con la famiglia. Ieri sera si era diffusa la notizia del decesso per una dichiarazione di un dirigente dell’ospedale ma una nota della direzione sanita ha smentito la circostanza e la notizia.

Le condizioni del bambino si erano aggravate e restano critiche ma il bambino è vivo e lotta per sopravvivere nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore.

Il rischio più grosso è costituito dal tempo trascorso in assenza di battito cardiaco e di respirazione che potrebbe aver causato danni irreversibili al piccolo che sembra essere sfuggito alla sorveglianza dei genitori per cadere in un lato della piscina dove non toccava e dove, non sapendo nuotare, ha rischiato di annegare.

Soccorso quando ormai era in arresto cardiaco, il bambino è stato rianimato per oltre mezz’ora ed il piccolo cuore ha ripreso a battere mentre l’ambulanza del 118 lo trasportava in codice rosso all’ospedale.

La Procura di Gallipoli ha aperto intanto un’indagine per ricostruire le circostanze di quanto avvenuto e per accertare eventuali responsabilità e se siano o meno state rispettate le prescrizioni di legge nel parco acquatico.

