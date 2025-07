Diano Marina, in fiamme tre auto e alcuni scooter, indagini

Diano Marina (Imperia) – Tre auto e alcuni scooter completamente distrutti dalle fiamme, tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. E’ il bilancio dell’incendio che, nella notte, è scoppiato nel parcheggio esterno accanto al supermercato Basko, al confine tra Diano Marina e Diano Castello.

I residenti hanno avvertito almeno una forte esplosione e poi si sono sviluppate le fiamme e la colonna di fumo che si alzava tra le case ha suscitato molta preoccupazione tra le persone e i tanti turisti che in massa hanno chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e dopo aver accertato che nell’area non vi fossero persone o feriti, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Domate le fiamme e bonificata l’area sono iniziate le indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.

