Dichiarata la morte celebrale del bambino spezzino annegato in piscina a Gallipoli

La Spezia – È stata dichiarata ieri pomeriggio la morte celebrale del bambino spezzino di 7 anni trovato privo di sensi in una piscina di un acquapark di Gallipoli, in Puglia.

L’episodio risale agli scorsi giorni e le condizioni del piccolo erano apparse drammatiche fin da subito. Il bambino era stato trasportato all’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita, purtroppo senza riuscirci.

La Procura ha aperto un’indagine per chiarire quanto successo. Al momento non risultano persone indagate.

Da quanto appreso, il bambino si trovava in vacanza con la famiglia. Nei momenti immediatamente precedenti alla tragedia si sarebbe allontanato e sarebbe finito nella piscina più grande e più profonda, dove è stato poi ritrovato già privo di sensi.

