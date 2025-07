Genova, barriere architettoniche a Vesima?

Genova – Una sbarra sulla strada e “dissuasori” anti scooter che si possono trasformare in barriera insormontabile per le persone in sedia a rotelle o con rifotta mobilità. La segnalazione arriva da un Lettore che qualche giorno stava facendo una passeggiata in bicicletta fra Arenzano e Voltri e giunto all’altezza della cosìddetta “ Villa Azzurra” ha deciso di utilizzare il marciapiede che costeggia il mare anziché percorrere la galleria , e proseguire poi sino a Voltri.

“Ho incontrato – scrive il Lettore – queste barriere (dissuasori) molto strette che capisco servano ad impedire il transito a scooter o ad impedire anche ai ciclisti di passare sul marciapiedi in velocità ma sono sceso dalla bici ed a fatica sono riuscito a superare l’ostacolo”.

“Mi è subito venuto alla mente, però – prosegue la segnalazione – come avrebbe fatto un portatore di handicap sulla sua sedia a rotelle o su uno scooter appositamente studiato specificatamente per queste persone, a proseguire il suo percorso”.

La segnalazione è stata pubblicata anche sui social della zona e in un commento qualcuno ha risposto che, suonando all’apposito campanello, la sbarra viene aperta.

E’ probabile dunque che si tratti di una spazio ad uso privato con una “servitù di passaggio” che potrebbe dover restare agibile senza alcun intervento di terzi.

Resta da capire, infatti, cosa succede se all’interno della Villa non ci fosse nessuno e se il passaggio non debba tenere conto anche del diritto di terzi a passare senza necessariamente “chiedere il permesso”.

La segnalazione verrà girata al locale Municipio VII Ponente per una risposta in merito.

