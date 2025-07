Meteo Liguria, in arrivo in serata nuovo peggioramento

Una nuova saccatura nord-atlantica si dirige verso l’Europa centro-occidentale e interesserà la nostra Penisola a partire da questa sera con il ritorno di condizioni meteo di forte instabilità, possibili dunque precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 23 luglio 2025:

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte dei settori costieri, cielo sereno o poco nuvoloso, invece, sui settori appenninici.

Nel corso della mattinata si faranno spazio ampie schiarite soprattutto sul settore centro-orientale della regione.

Nel corso del pomeriggio velature in transito a partire da ovest, mentre in serata ci aspettiamo il passaggio di una linea temporalesca che probabilmente interesserà soprattutto il settore centro-occidentale, anche se non si escludono piovaschi a levante.

Venti moderati a rotazione ciclonica

Mare al mattino molto mosso per onda lunga da SW, in graduale scaduta durante la giornata.

Temperature minime in leggero aumento, massime in leggero calo.

Sulla costa temperature minime tra +22°C/+25°C e massime tra +25°C/+29°C.

Nell’interno temperature minime +11°C/+17°C e massime tra +23°C/+30°C.