Genova, cinghiali a spasso anche ad Albaro

Genova – Una famigliola di cinghiali a spasso per strada, in via Giordano Bruno, nell’elegante quartiere di Albaro. E’ successo ieri notte, intorno alle 2, quando alcuni animali sono stati avvistati da un automobilista che ha subito chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza degli insoliti “pedoni”.

I cinghiali camminavano per la strada in modo da costituire un potenziale pericolo per auto e moto di passaggio e così è stato diramato il consueto messaggio di allarme per segnalare il pericolo.

Le segnalazioni di cinghiali a passeggio si ripetono ormai con una certa costanza e poiché si tratta di famigliole è ipotizzabile che il loro numero sia in crescita.

Gli ambientalisti continiano a ripetere che il problema è duplice: da un lato gli animali vengono richiamati verso la città dalla presenza di rifiuti e spazzatura al di fuori dei bidoni o in contenitori che gli animali riescono a ribaltare, per poi banchettare.

In secondo luogo occorrerebbero interventi mirati, nella stagione degli accoppiamenti, per la somministrazione di farmaci anti fecondativi che potrebbero limitare le nascite.

In questo modo il numero dei cinghiali calerebbe in modo “naturale” e senza l’uso delle armi o di metodi cruenti.

Solo pochi giorni fa, a San Desiderio, un cinghialotto caduto nel greto di un torrente è stato ucciso a fucilate dopo che un residente aveva chiamato per farlo soccorrere.

Le normative, infatti, prevedono il divieto di rilascio in altre zone e quindi, se si richiede l’intervento degli uffici competenti, in genere la risposta è la soppressione degli animali.

(foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]