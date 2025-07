Meteo Liguria, ancora instabilità e nuvole, domenica migliora

Ancora condizioni di instabilità sulla Liguria per via di correnti umide di provenienza meridionale lasciate passare dall’anticiclone in parziale ritiro sul Mediterraneo. Una circolazione di aria instabile che porta tempo instabile su parte della nostra regione sino a sabato mentre per domenica è atteso cielo in gran parte soleggiato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 25 luglio 2025:

Al mattino piogge deboli da Portofino verso levante, tempo instabile sui versanti padani centro-occidentali con rovesci e qualche temporale, per il resto tempo asciutto.

Nel pomeriggio residui piovaschi nel Tigullio in attenuazione e rischio di temporali tra Bormida occidentale ed Alpi Liguri, in attenuazione in serata, per il resto tempo asciutto ed in parte soleggiato.

Venti moderati in genere tra sud e sud-est

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso a ponente e al largo dalle ore pomeridiane.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +19°C/+23°C e massime tra +24°C/+26°C.

Nell’interno temperature minime tra +12°C/+18°C e massime tra +21°C/+27°C.