Allerta Gialla in Liguria, domani temporali previsti sul Levante

Arpal emette allerta gialla per temporali sul levante della regione (Zona C ) dalle 2:00 alle 10:00 di domani, lunedì 28 luglio

Sul resto della regione si segnala bassa probabilità di forti temporali

Tra questo pomeriggio e questa sera si assisterà ad un aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Ponente per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione con possibili rovesci o temporali nella notte sui rilievi di Centro-Ponente in estensione verso la costa e verso Levante dove potrebbero verificarsi rovesci e temporali anche forti e localizzati. Sarà un passaggio piuttosto rapido; nel corso della mattinata ci saranno schiarite anche ampie su Centro-Ponente, nubi più insistenti a Levante con residui fenomeni fino al pomeriggio specie sui rilievi appenninici.

Il mare sarà molto mosso a Levante per onda lunga di libeccio, mosso altrove.