Grave incidente sull’autostrada A12, genovese perde un braccio

Pisa – Grave incidente, questo pomeriggio, sull’autostrada A12 Genova – Livorno nei pressi ldello svincolo per la Versilia. Per cause ancora da accertare l’auto condotta da un genovese di 57 anni ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver urtato il guard rail.

Il traffico si è subito paralizzato e le chiamate al 112 hanno fatto scattare l’intervento dei soccorsi e della polizia stradale.

Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall’auto.

Oltre al genovese, sulla vettura viaggiavano anche alcuni cittadini spagnoli, una famiglia di turisti con una ragazzina di 15 anni, che non hanno riportato ferite gravi.

Il conducente, invece, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Pisa dove i medici sono stati costretti ad amputare un braccio per le lesioni gravissime. Si ipotizza che il braccio sia rimasto schiacciato nel ribaltamento dell’auto, probabilmente perché il finestrino era aperto ma sono in corso accertamenti sulla vicenda, anche per chiarire il rapporto tra il conducente e i turisti spagnoli.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]