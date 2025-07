Genova, lavori al casello di Nervi, code e rallentamenti

Genova – Accesso e uscita del casello di Nervi a senso unico alternato a causa di un cantiere e si segnalano code e rallentamenti e pesanti disagi per automobilisti e trasportatori costretti ad attendere il proprio turno per impegnare l’unica corsia aperta.

Aumentano le proteste per i lavori in corso sulla rampa di accesso del casello di Genova Nervi, sull’autostrada A12. Il cantiere causa il restringimento ad una sola corsia e due movieri “dirigono” il traffico, alternando l’ingresso e l’uscita.

La conseguenza sono code in ingresso ed in uscita dal casello e proteste di chi viaggia in autostrada pensando di muoversi più velocemente.

Il cantiere sta rinnovando la dotazione di sicurezza, con la sostituzione del guard rail ma sono in molti specie sui social a domandarsi se questo tipo di operazioni non si possano fare la notte quando il traffico è certamente inferiore e i disagi arrecati ad automobilisti e trasportatori risulterebbe inferiore.