Genova, travolge uno scooter alla Foce e scappa: rintracciato e fermato

Genova – Ha travolto uno scooter di passaggio, mandando all’ospedale il conducente e dandosi successivamente alla fuga. É accaduto nella notte in corso Buenos Aires, nel quartiere genovese della Foce, intorno alle ore 2.

La persona che si trovava a bordo del mezzo a due ruote è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave, ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, che l’hanno poi trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale e si sono messi sulle tracce dell’automobilista in fuga.

Fin da subito è emerso come la vettura coinvolta nell’incidente fosse un’auto a noleggio, mentre l’uomo è stato rintracciato poco dopo.

