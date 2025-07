Pornassio, auto in fiamme sulla statale 28

Pornassio (Imperia) – Stava percorrendo la statale 28 in direzione Torino quando ha visto del fumo uscire dal cofano della propria auto ed ha accostato appena in tempo prima di vederla avvolta dalle fiamme. Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri notte, intorno alle 3.

L’automobilista è riuscito a mettersi in salvo ma le fiamme si sono propagate ad altre auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Imperia che sono dovuti intervenire con la massima cautela perchè una delle vetture era alimentata a gas ed avrebbe potuto esplodere.

Altri residenti avevano già messo in sicurezza le loro auto e le fiamme sono rimaste circoscritte a quelle incendiate nel primo momento.

I pompieri hanno domato le fiamme e iniziato le operazioni di bonifica.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

(Foto dei Vigili del Fuoco di Imperia)

