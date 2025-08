Nuova Allerta Gialla per temporali in Liguria

Nuova Allerta Gialla per maltempo per domani, sabato 2 agosto 2025. L’ha diffusa Arpal a causa dei temporali previsti sulle zone di centro levante della regione (Zone BCDE) dalle 00:00 alle 18:00. Sul ponente (Zona A) invece l’allerta gialla per temporali scatterà dalle 12:00 alle 18:00 di domani

Già nel pomeriggio di oggi assisteremo ad un aumento della nuvolosità sul ponente della regione associato a una bassa probabilità di forti temporali su A e D.

Dalle prime ore della notte si attendono gli effetti dell’affondo della perturbazione, con spiccata instabilità sul centro levante della regione, dove si attendono temporali forti e organizzati accompagnati da forti raffiche di vento e con locali grandinate di piccole e medie dimensioni.

Lo scenario attualmente più probabile vede i fenomeni in esaurimento in serata, con variabilità residua.

Il quadro previsionale risulta ancora incerto per la giornata di domenica, quando sarà possibile ancora instabilità sul centro levante, da valutare con le prossime uscite modellistiche.

Previsto anche l’aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso ed onda lunga nella giornata di sabato su tutta la regione.