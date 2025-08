Allerta Gialla in Liguria, forte temporale a Genova

Genova – Un forte temporale, con lampi e tuoni, sta interesando la città ed in particolare la zona della Valbisagno dove si segnala forte attività di fulmini e forti precipitazioni fortunatamente “a tratti”.

Precipitazioni più intense, invece, sul ponente di Genova. Sul Monte Gazzo stanno cadendo 79.4 mm di pioggia in un’ora, e a Pegli 67.2 (dato in aumento). La struttura è in lento spostamento verso est.

Le precipitazioni sono accompagnate da attività elettrica, possono dare luogo a danni puntuali causati dell’intensità delle piogge più intense, locali grandinate di medie dimensioni e colpi di vento.

Molte segnalazioni per impianti semaforici andati in tilt probabilmente per sbalzi di tensione causati dai fulmini.

Allagamenti vengono segnalati in diverse zona della città.

Sempre chiuso il sottopasso di via Tea Benedetti.

A Pegli chiuso (e poi riaperto) per allagamento anche sottopasso veicolare di via Opisso.

A Sestri Ponente il rio Cantarena ha superato la soglia idrometrica di pre-allarme.

L’allerta gialla è scattata alla mezzanotte e proseguirà, salvo modifiche, sino alle 18 di oggi, sabato 2 agosto 2025

notizia in aggiornamento